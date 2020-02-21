Речник Головного управління Нацполіції в Полтавській області Юрій Сулаєв заявив, що більшість затриманих під час протестів у Нових Санжарах, які у селищі виникли через приїзд евакуйованих із Китаю українців, – не місцеві жителі.

Про це повідомляє видання "Коло". За його словами, не місцевих затриманих виявилося більше, ніж місцевих. Однак точні цифри речник не назвав. Зазначимо, що всього у Нових Санжарах затримали 24 мітингувальника, відкриті дві кримінальні справи.

"Так, були люди на машинах із номерами із інших областей. Якщо говорити про те, що 16 із 24 були не місцевими, сказати точну кількість не можу, але приблизно таке співвідношення", – сказав Сулаєв.

Разом з тим начальник обласної поліції Іван Виговський на позачерговому засіданні сесії Полтавської облради зазначив, що всі затримані 24 особи – це місцеві жителі.

"Але, сьогодні аналізуючи ту ситуацію, що склалася, ми бачимо там і сторонніх осіб, вони будуть також ідентифіковані, встановлені", – додав Виговський.

Нагадаємо, що раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що людей для протесту у Нових Санжарах привозили на автомобілях з іншої області. Він опублікував фото молодих хлопців у спортивному одязі, які були серед учасників протесту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Нових Санжарах, куди привезли евакуйованих з Китаю українців, після акцій протесту частина місцевих жителів боїться контактувати з незнайомцями. Вулицями ходять з респіраторами та відмовляються вітати один одного рукостисканням.

Крім того, місцеві жителі зізналися, що змушені дивитися російське ТБ через зміни в правилах мовлення, після введення яких частина українських каналів стала платною.

Нагадаємо, в селищі Нові Санжари Полтавської області 20 лютого понад 2 тисяч осіб заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де бушує смертельний коронавірус.

Між силовиками і місцевими жителями відбулися масштабні сутички, є постраждалі.

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