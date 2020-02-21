"Тебе б на передову!" У Нових Санжарах п'яний влаштував сварку з поліцейським-ветераном. Відео 18+

Сварка п'яного протестувальника в Нових Санжарах з поліцейським, колишнім учасником війни на Донбасі Олександром Нетребком потрапила на відео.

Роликом 21 лютого на своїй сторінці у Facebook поділився перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Він підкреслив, що Нетребко, який стежив за правопорядком на акції протесту, був заступником командира 1-го батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. На війні він отримав два поранення.

У Нових Санжарах п'яний протестуючий образив ветерана Колаж

Олександр Нетребко facebook.com/Bilosh

"Людина пройшла десятки бойових зіткнень і запеклих боїв, а ще вела за собою людей: бійців, українців, які воювали проти ворога нашої держави ... Був нагороджений орденами Богдана Хмельницького 3-го і 2-го ступенів, орденом "За мужність" 3 го ступеня", – розповів Білошицький, підкресливши, що пишається бойовими подвигами колеги-поліцейського.

На опублікованому з Нових Санжар відео зазнято, як один з учасників протесту, який ледь тримав рівновагу, кричав на поліцейського. Чоловік використовував нецензурну лексику і питав, чи був Нетребко на сході.

Олександр Нетребко facebook.com/Bilosh

Олександр Нетребко facebook.com/Bilosh

"Тебе б на передову... і ось там нехай підуть і спробують, як це... Поїхали, хоч зараз, я тебе відправлю до друзів, які там зараз воюють", – кричав чоловік, обзиваючи правоохоронця.

Користувачів мережі обурила поведінка протестувальника. Вони також подякували поліцейському за витримку та службу.

Олександр Нетребко facebook.com/Bilosh

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, журналіст опублікував нові фото з місця карантину українців у Нових Санжарах. Він розповів, що людям заборонено виходити назовні, однак можна передавати ззовні продукти або речі через КПП.

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