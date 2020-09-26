У неділю Україну різко накриють дощі з грозами. Карта

У неділю, 27 вересня, в Україні увірвуться дощі з грозами.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. Згідно з прогнозом, сухо буде лише в Луганській області.

Також в західних областях очікується різке зниження температури повітря, від 15 до 18 градусів вище нуля, а на півночі до +20. В інших регіонах похолодання буде незначним.

У Києві 19-21 градус тепла, також очікуються дощі з грозами.

Синоптик Наталія Діденко зазначила, що "вітер буде розганятися до сильного, до штормових значень". Вона вказала, що "неділя натякає на осінь".

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки.