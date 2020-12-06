У небо над "ДНР" запустили величезний прапор України. Фото та відео

У неділю, 6 грудня, волонтери запустили в бік окупованої Горлівки Донецької області величезний прапор України.

Як повідомив у Facebook волонтер Влад Іванов, спочатку планувалося зробити запуск у бік Донецька, але через поломку машини вирішили зупинитися на Горлівці (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Разом із прапором до повітряних кульок прикріпили 10 тисяч листівок із привітанням до Дня Збройних сил України.

"Спочатку орки спостерігали за нашим прапором, бо наказ не стріляти, але потім нерви не витримали і почали гасити в небо з усієї зброї, яка в них була!" – написав волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 грудня волонтери запустили в бік окупованого Росією Криму 20-метровий прапор України.

У листопаді воїни Збройних сил України відправили у тимчасово окупований Луганськ національний прапор, прикріплений до повітряних кульок.

15 серпня в небо над Кримом запустили український прапор на чорних і червоних повітряних кулях.

21 липня в Донецьку підтримувані РФ збройні формування обстріляли український прапор, який жителі міста запустили в небо. Щоб збити його, окупанти відкрили вогонь, який не вщухав протягом 20 хвилин.