У НАТО оцінили безпекові реформи в Україні: що сказали

Українська делегація провела зустріч із керівництвом НАТО, яке своєю чергою високо оцінило впровадження реформ у секторі безпеки та оборони України.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Тетяна Ковальчук, яка у складі делегації на чолі з віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитром Кулебою, здійснила візит до штаб-квартири НАТО на засідання Комісії Україна-НАТО, йдеться на сторінці Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.

Згідно з повідомленням, на засіданні обговорювали оцінки виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО у 2019 році та проєкту програми на 2020 рік, який за своєю суттю та формою максимально наближений до формату ПДЧ.

МВС України у Facebook Українська делегація провела зустріч із керівництвом НАТО

Делегація провела зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і його заступниками: з питань публічної дипломатії Таджаном Ілдемом, з нових викликів безпеці Антоніо Міссіролі, з питань оборонної політики та планування Патріком Тернером, з політичних питань і політики безпеки Беттіною Каденбах.

"Представники Альянсу високо оцінили впровадження реформ у секторі безпеки і оборони України. Під час засідання обговорили сфери подальшого співробітництва, зокрема у рамках нового формату партнерства НАТО "Один партнер – один план", в якому окремим пріоритетним напрямком є реформування сил безпеки, включно з впровадженням стандартів на цінностей НАТО", – сказано в дописі МВС.

Крім того, Ковальчук анонсувала плани про можливість створення аналітичного Центру при МВС, який вивчатиме передовий досвід НАТО та буде займатися питаннями впровадження євроатлантичних стандартів.

Українська делегація провела зустріч із керівництвом НАТО МВС України у Facebook

Українська делегація провела зустріч із керівництвом НАТО МВС України у Facebook

Українська делегація провела зустріч із керівництвом НАТО МВС України у Facebook

Українська делегація провела зустріч із керівництвом НАТО МВС України у Facebook

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