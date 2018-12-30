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''У нас війна!'' Епіфаній зробив важливу заяву про главу РПЦ Кирила

120.4тЧитати матеріал російською

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній повідомив, що не поминає під час служби в церкві главу РПЦ патріарха Кирила.

В інтерв'ю телеканалу "Прямий" Епіфаній зазначив, що не робитиме цього через війну на Донбасі, яку розв'язала Російська Федерація після окупації Криму.

"Нині я не поминаю, бо ми перебуваємо у стані війни. І тому український народ не сприймає того, щоб новообраний предстоятель поминав ім’я російського патріарха", — заявив Епіфаній.

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Зазначимо, що поминання предстоятелів помісних православних церков у суворому узгодженні їхніх місць у диптиху є однією з ключових ознак церковного спілкування між ними.

У світі є 14 визнаних помісних православних церков. Першим у цьому списку йде Вселенський патріархат, а українська церква після отримання Томосу матиме 15-те місце.

Митрополит Епіфаній

Митрополит Епіфаній

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Епіфаній розповів, як Москва вставляла палиці в колеса України. За його словами, Москва втовкмачувала архієреям божевільну брехню, намагаючись навіть погрожувати.

Особи
Митрополит ЕпіфанійПатріарх Кирило
Місце
Україна
Теги
єдина церкваРПЦ
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хахол andrew
хахол andrew
Отдавать требу стукачу или равное, отправлять, соборавать, отпевать и т.д. стукачу не имею ни какого желания. Учитесь у наших греко-католиков. Ни кто и никогда. Читайте историю, ни кто не обязан вам про это говорить, читайте, пока тырнет не закрыт. И на окончание, русский либерал/демократ, заканчивается там, где начинается украинский вопрос. За сим, ставлю жирную точку.
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Novikova Irina
Novikova Irina
......Первым в этом списке идет Вселенский патриархат, а украинская церковь после получения Томоса будет иметь 15 место...... И что же все 14 церквей с этим согласны???
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хахол andrew
хахол andrew
Novikova Irina, а ты выскажись, не обляпайся тут только. Так и хотелось бы, мнение трольчихи узнать. Тебе хоть за вредность молоко выдают? Или это не предусмотрено контрактом? Смешные вы человеки...
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Новикова Мавра
Новикова Мавра
Скорее всего 2-е место после Варфоломея т.к. остальные откажутся.
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