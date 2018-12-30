''У нас війна!'' Епіфаній зробив важливу заяву про главу РПЦ Кирила

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній повідомив, що не поминає під час служби в церкві главу РПЦ патріарха Кирила.

В інтерв'ю телеканалу "Прямий" Епіфаній зазначив, що не робитиме цього через війну на Донбасі, яку розв'язала Російська Федерація після окупації Криму.

"Нині я не поминаю, бо ми перебуваємо у стані війни. І тому український народ не сприймає того, щоб новообраний предстоятель поминав ім’я російського патріарха", — заявив Епіфаній.

Зазначимо, що поминання предстоятелів помісних православних церков у суворому узгодженні їхніх місць у диптиху є однією з ключових ознак церковного спілкування між ними.

У світі є 14 визнаних помісних православних церков. Першим у цьому списку йде Вселенський патріархат, а українська церква після отримання Томосу матиме 15-те місце.

Митрополит Епіфаній Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Епіфаній розповів, як Москва вставляла палиці в колеса України. За його словами, Москва втовкмачувала архієреям божевільну брехню, намагаючись навіть погрожувати.