У нас страшна цифра померлих від COVID-19, – Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов забив на сполох через рекордний показник смертності від коронавірусу в Україні.

Під час брифінгу він наголосив, що 11 вересня від хвороби померло 72 українців, та закликав громадян дотримуватися встановлених правил безпеки (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"В нас сьогодні страшна цифра щодо кількості людей, які пішли з життя через COVID-19 – 72 особи. Я прошу вас, шановні українці, подумайте про своє здоров'я, про життя своїх близьких, яких ви можете просто заразити коронавірусом і це може мати фатальні наслідки", – попередив очільник МОЗ.

"Дотримуйтеся всіх правил, які розроблені МОЗ. Це направлено на те, щоб зменшувати кількість захворілих, щоб зменшувався ризик вашого інфікування. Вони прості – маска, дистанція і чисті руки. Будьте здорові", – звернувся Степанов до українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

станом на ранок суботи, 12 вересня, в Україні офіційно підтверджено 151 859 випадків захворювання на COVID-19.

Лише за минулу добу в країні було виявлено 3 103 нових хворих, що стало новим рекордом (10 вересня приріст становив 3 076).

Тим часом смертність від коронавірусу зросла до 3 148 осіб, а кількість одужалих досягла 68 346 пацієнтів (+1 341 за добу).

Нагадаємо, в Україні з опівночі 14 вересня почне діяти нове епідеміологічне зонування. Згідно з ним, столиця України Київ потрапив у "помаранчеву" зону.

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