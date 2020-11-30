У МОЗ уточнили, чи чекати на локдаун у грудні й продовження карантину вихідного дня

В Україні не збираються продовжувати карантин вихідного дня й вводити повний локдаун у грудні.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він пояснив, що результати обмежень, які діяли в країні до 30 листопада, можна буде оцінити наступного тижня.

"Ми пам'ятаємо, як минули перші вихідні, коли, м'яко кажучи, не дотримувався карантин вихідного дня. Але все ж таки бачимо тенденцію до зменшення динаміки зростання... Ми не досягли того ефекту, на який розраховували спочатку, українці не дотримувалися карантину в повному обсязі, як ми прописували", – пояснив він.

Також Степанов заявив, що інформація про введення локдауну з 24 грудня по 15 січня не відповідає дійсності.

"Введення будь-якого жорсткого карантину на всій території буде орієнтовано на медичні показники навантаження на систему", – наголосив міністр.

За словами глави МОЗ, йдеться про 25-35 тисяч випадків на добу.

"Від 25 до 35 тисяч хворих на добу може дати збільшення кількості госпіталізованих, і ми будемо мати підстави запропонувати введення жорсткого карантину. Якщо дивитися на прогнози, у нас така кількість мала бути 1 грудня, але її не було. Ми бачимо, що таке зростання може бути протягом грудня", – зазначив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні планують ввести локдаун, який діятиме з 25 грудня по 15 січня. Утім, така затримка призведе до того, що кількість хворих може досягти 30 тисяч осіб на добу, а кількість смертей збільшиться на 16 тисяч осіб.

Зі свого боку прессекретарка президента Володимира Зеленського заявила, що можливість локдауну зберігається, однак точної дати його введення немає.