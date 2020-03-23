Головна Новини
23 березня • оновлено в 15:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У МОЗ терміново звернулися до пенсіонерів через коронавірус

14.5т
Читати матеріал російською

Пенсіонерів України попросили дотримуватися карантину й не виходити з дому, щоб уникнути можливого зараження коронавірусом COVID-19.

Про це на брифінгу МОЗ України в понеділок, 23 березня, розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Залишайтеся вдома, це рятує вам життя. Дотримуйтеся рекомендацій Кабміну та свого лікаря, не наражайте себе на небезпеку", – зазначив він.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Ляшко повідомив, що сьогодні, 23 березня, відбулася нарада Кабміну на чолі з президентом Володимиром Зеленським, де обговорювали питання оплати комунальних послуг та виплат пенсій. Чиновник запевнив, що уряд зробить все можливе, щоб пенсіонери уникнули зараження.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
11
14
Смішно
5
Цікаво
7
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
canger ralph
canger ralph
А еду и лекарства мне кто принесет, а, Ляшко?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги