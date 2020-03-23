У МОЗ терміново звернулися до пенсіонерів через коронавірус

Пенсіонерів України попросили дотримуватися карантину й не виходити з дому, щоб уникнути можливого зараження коронавірусом COVID-19.
Про це на брифінгу МОЗ України в понеділок, 23 березня, розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Залишайтеся вдома, це рятує вам життя. Дотримуйтеся рекомендацій Кабміну та свого лікаря, не наражайте себе на небезпеку", – зазначив він.
Коронавірус в Україні
Ляшко повідомив, що сьогодні, 23 березня, відбулася нарада Кабміну на чолі з президентом Володимиром Зеленським, де обговорювали питання оплати комунальних послуг та виплат пенсій. Чиновник запевнив, що уряд зробить все можливе, щоб пенсіонери уникнули зараження.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Станом на 23 березня коронавірус охопив уже понад 180 країн. В Україні виявлено 73 випадки зараження.
У МОЗ розповіли, що в Україні починається другий етап боротьби з коронавірусом, який полягає в протистоянні COVID-19 не тільки попереджувальними заходами, а й безпосередньо лікуванням хвороби.
Раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що від коронавірусу в Україні вилікувалися 8 осіб, але, як з'ясувалося, помилилися.
Заступник глави МОЗ Віктор Ляшко заявив, що до групи ризику заразитися коронавірусом належать люди, які страждають від хронічних захворювань.
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