У МОЗ терміново звернулися до пенсіонерів через коронавірус

Пенсіонерів України попросили дотримуватися карантину й не виходити з дому, щоб уникнути можливого зараження коронавірусом COVID-19.

Про це на брифінгу МОЗ України в понеділок, 23 березня, розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Залишайтеся вдома, це рятує вам життя. Дотримуйтеся рекомендацій Кабміну та свого лікаря, не наражайте себе на небезпеку", – зазначив він.

Коронавірус в Україні

Ляшко повідомив, що сьогодні, 23 березня, відбулася нарада Кабміну на чолі з президентом Володимиром Зеленським, де обговорювали питання оплати комунальних послуг та виплат пенсій. Чиновник запевнив, що уряд зробить все можливе, щоб пенсіонери уникнули зараження.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!