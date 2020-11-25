У МОЗ спрогнозували спад другої хвилі коронавірусу в Україні навесні

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що друга хвиля коронавірусу в Україні піде на спад у березні.

Про це в інтерв'ю програмі "Зе Інтерв'юер" розповів глава відомства Максим Степанов, посилаючись на прогноз українських та іноземних епідеміологів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На його думку, до цього ситуація із захворюваністю буде напруженою.

"Напружена ситуація другої хвилі триватиме до березня", – сказав міністр охорони здоров'я.

Степанов зазначив, що в березні починається спад респіраторних захворювань, а коронавірус є саме таким.

За його словами, у COVID-19 не така сезонність, як у звичайного грипу, однак влітку в Україні захворюваність все ж була меншою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві охорони здоров'я виступили за введення повного локдауну на новорічні свята в Україні.

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