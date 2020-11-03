У МОЗ сказали, коли можна припиняти лікування від COVID-19

Згідно з новими стандартами МОЗ України щодо лікування коронавірусу COVID-19, виписка пацієнтів із цим діагнозом із лікарні можлива в трьох випадках. У кожному з них не повинно бути прояву хвороби.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як. Вона зазначила, що йдеться як про результати ПЛР-тестів, так і самопочуття хворого (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, завершення амбулаторно-поліклінічного лікування можливе за:

відсутності клінічних проявів коронавірусу протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного дослідження;

відсутності симптомів хвороби протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати взяття матеріалу за позитивного результату ПЛР-тесту;

відсутності ознак інфекції за умови отримання одного негативного результату методом ПЛР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також у МОЗ ухвалили спеціальний наказ, який передбачає зміну переліку симптомів, із якими людей із підозрою на COVID-19 або з підтвердженим діагнозом слід госпіталізувати.