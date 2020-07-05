У МОЗ розвінчали черговий міф про передавання коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров'я України розвінчали міф про те, що коронавірус COVID-19 може передаватися через взуття.

Відповідне повідомлення опубліковано у верифікованому МОЗ Telegram-каналі Коронавірус_інфо. Зазначається, що помилкова інформація поширилася через відсутність правдивих даних.

"Але взуття не контактує з дихальними шляхами, тому знявши його і помивши руки, можна не турбуватися про зараження. Втім, повернувшись з вулиці, краще змінити вуличне взуття на домашнє", – йдеться у повідомленні.

Коронавірус не передається через взуття. Коронавірус_інфо

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ізраїльський медик розвіяв міфи про "марність" масок у боротьбі з коронавірусом та закликав усіх їх носити. Він пояснив свою позицію.