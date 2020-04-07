У МОЗ розповіли, коли може закінчитися карантин в Україні

Якщо українці будуть суворо дотримуватися карантинних заходів, то є високий шанс на те, що з 24 квітня він почне слабшати.
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Про це на брифінгу 7 квітня заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. У той же час він попередив, що ігнорування обмежень може призвести до різкого стрибка захворюваності (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Карантин в Україні
Ukranews
"Карантин – це не канікули. Карантин – це превентивні заходи подолання епідемії коронавірусної хвороби на території нашої країни. Дотримуючись їх, ми рятуємо життя українців, не навантажуємо систему охорони здоров'я", – сказав він.
"І через два тижні почнемо піднімати економіку нашої країни. В іншому випадку, якщо ми не будемо дотримуватися карантину, є ризик того, що епідемія не буде стримуватися, і пік захворюваності може піднятися", – попередив Ляшко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше голова партії "Слуга народу" і перший заступник голови фракції СН в парламенті Олександр Корнієнко заявив, що в Україні карантин в його нинішньому вигляді може закінчитися в середині травня.
Подібні терміни озвучував і радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, пік епідемії коронавірусу настане приблизно 15-25 квітня. У зв'язку з цим карантин може бути продовжений до 15 травня.
У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці в кінці квітня швидше за все повернуться на роботу, а громадський транспорт запустять, оскільки українська економіка не може собі дозволити простою в кілька місяців. Однак карантин для студентів і школярів продовжиться.
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