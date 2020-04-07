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7 квітня • оновлено в 10:24
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У МОЗ розповіли, коли може закінчитися карантин в Україні

6.7т
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Якщо українці будуть суворо дотримуватися карантинних заходів, то є високий шанс на те, що з 24 квітня він почне слабшати.

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Про це на брифінгу 7 квітня заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. У той же час він попередив, що ігнорування обмежень може призвести до різкого стрибка захворюваності (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карантин в Україні

Карантин в Україні

Ukranews

"Карантин – це не канікули. Карантин – це превентивні заходи подолання епідемії коронавірусної хвороби на території нашої країни. Дотримуючись їх, ми рятуємо життя українців, не навантажуємо систему охорони здоров'я", – сказав він.

"І через два тижні почнемо піднімати економіку нашої країни. В іншому випадку, якщо ми не будемо дотримуватися карантину, є ризик того, що епідемія не буде стримуватися, і пік захворюваності може піднятися", – попередив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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