У МОЗ озвучили обмеження для працівників офісів

У Міністерстві охорони здоров'я закликали роботодавців зайвий раз не збирати працівників на засідання офлайн, а громадян – менше відвідувати концерти й весілля, аби вберегтися від зараження, зокрема й коронавірусом.

На цьому під час брифінгу 19 жовтня наголосила заступниця глави МОЗ Ірина Микичак, розповідаючи про прості правила особистої інфекційної безпеки, яких мають дотримуватися українці (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Не потрібно зайвий раз збирати людей, організовувати зустрічі, наради, зібрання в офлайн-режимі, тобто в живому форматі", – зазначила вона.

За її словами, кожен роботодавець і керівник підприємства має організовувати роботу в такий спосіб, щоб всі ті, хто може працювати дистанційно, так і робили.

"Будь-які зібрання намагатися проводити з дотриманням дистанції та всіх вимог, які стосуються наших карантинних обмежень. І категорично припинити перебування на святкуваннях, концертах, весіллях тощо", – додала Микичак.

Вона нагадала, що під час пандемії важливо:

ретельно і часто мити руки;

дотримуватися дистанції в 1,5 м;

носити маски всюди, де є більша кількість людей, ніж 2-3 (насамперед, це стосується закритих приміщень);

максимально уникати перебування у тих приміщеннях, де є скупчення людей;

уникати громадського транспорту, більше ходити пішки.

Також Микичак нагадала про ключові симптоми коронавірусу та, у випадку наявності якихось із них, закликала українців залишатися вдома й обов’язково зателефонувати до свого сімейного лікаря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розширили "червону" зону карантину – з опівночі понеділка, 19 жовтня, десятки міст і регіонів країни мають виконувати жорсткіші протиепідемічні норми та правила.