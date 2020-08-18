У МОЗ назвали чотири епіцентри COVID-19 в Україні: лідирує Харківщина

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу протягом минулої доби, 17 серпня, було виявлено в чотирьох областях України. Показово, що цього разу до переліку не потрапив Київ.

Антилідерів за захворюваністю назвав 18 серпня під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Йдеться про Харківщину, Львівщину, Буковину та Прикарпаття (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано в Харківській області – 204, Львівській області – 181, Чернівецькій області – 172, Івано-Франківській області – 169", – сказав урядовець.

З огляду на озвучену статистику, Степанов закликав людей не забувати про елементарні заходи безпеки, аби якомога швидше повернутися у звичне русло життя.

"Ви бачите, що кількість хворих у нас не падає, вона зростає. Ми вважаємо, що дуже важливо дотримуватися тих рекомендацій, які надає МОЗ. Усіх правил, які встановлені на території країни. Це дуже важливо, щоб ми могли перемогти нарешті коронавірусну хворобу й повернутися до звичного життя", – звернувся міністр до українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 18 серпня, в Україні офіційно підтверджено 94 436 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 616 – виявлені за минулу добу. Від COVID-19 в країні померло вже 2 116 осіб (+27 за добу), а 48 925 пацієнтів (+761) повністю побороли хворобу.

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