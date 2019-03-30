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У Москві горів НСК "Олімпійський": подробиці та відео

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У суботу ввечері, 30 березня, в спорткомплексі "Олімпійський" відбувся спалах верхніх поверхів будівлі.

Сталося загоряння на шостому поверсі восьмиповерхового комплексу, що знаходиться на реконструкції. Про це стало відомо в Telegram-каналі 360tv.

За даними рятувальників, загорілися проводка і підвісна стеля.

У Москві горів НСК "Олімпійський"

У Москві горів НСК "Олімпійський"

instagram.com/gzovskii

За короткий час пожежу вдалося ліквідувати – горіло всього 30 квадратних метрів. Повідомлень про постраждалих не надходило.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Маріуполі запанікували через "масштабної пожежі" на "Азовсталі", там спростовують.

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Місце
Росія
Тег
пожежа
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