У Слов'янську, Донецької області трапився спалах коронавірусної інфекції (COVID-19).

За минулу добу в місті заразилися 67 осіб. Про це в Facebook написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

COVID-19 в Донецькій області Facebook \ Павло Кириленко.

Всього в області COVID-19 лабораторно підтвердили у 74 осіб. Крім Слов'янська в Світлодарську підтвердили один випадок зараження, в Маріуполі – 2, Краматорську – 2, Костянтинівці – 2.

"Таким чином, з початку оголошення карантину на Донеччині зареєстровано 555 лабораторно підтверджених випадків коронавіруснох хвороби", – відмічено в повідомленні.

У місті Донеччині трапився спалах COVID-19: десятки заражених Facebook \ Павло Кириленко.

Нагадаємо, що станом на ранок середи, 1 липня, в Україні офіційно підтверджено 44 998 випадків зараження на COVID-19. З них 664 були виявлені за минулу добу, що на 42 нижче, ніж за день до цього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ повідомив, що пандемія коронавірусу продовжує поширюватися і вбивати сотні тисяч людей по світу.