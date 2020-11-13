Як працюватимуть виші під час карантину: в МОН дали пояснення

Міністерство освіти України з 16 листопада порекомендувало проводити заняття за змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять.

Це необхідно робити із врахуванням епідемічної ситуації в кожному конкретному регіоні та закладі освіти, написав т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет. Відповідний лист вже надісланий керівникам закладів освіти.

Організовуючи навчання за дистанційною або змішаною формами, варто враховувати попередні рекомендації МОН, наголосив він.

Раніше Шкарлет пояснив, що дитячі садки не закрили на карантин, оскільки діти найменш вразливі до коронавірусної інфекції. Він наголосив, що Кабмін не обмежує роботу дитсадків жодною постановою. Також, за його словами, діти потребують не тільки виховання та навчання, але й соціалізації.

До того ж на думку т.в.о. міністра, батьки повинні ходити на роботу, а не сидіти з дітьми вдома.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Україні вводять карантин вихідного дня для того, що розірвати ланцюг передачі COVID-19. Про це в п’ятницю, 13 листопада, повідомив голова МОЗ Максим Степанов.