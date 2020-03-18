У Міноборони заявили, що компанії відмовилися годувати бійців ЗСУ через коронавірус

Заступник міністра оборони Іван Руснак заявив, що компанії відмовляються надавати послуги харчування військовослужбовцям у зв'язку з карантином в Україні через коронавірус.

Як він розповів на засіданні Кабінету міністрів, через відмову переможців торгів надати послуги харчування, потрібно повертатися до договорів 2019 року.

"У результаті відмови переможців торгів надавати послуги харчування, посилаючись на форс-мажорні обставини, пов'язані з введенням обмежень по заходам з протидії коронавіруса і загрозу зриву безперебійного харчування військовослужбовців Збройних Сил України та МВС, необхідно продовжити право надавати послуги з харчування в 2020 році за договорами 2019 року", – повідомив Руснак.

У Міноборони заявили, що компанії відмовилися годувати бійців ВСУ через коронавірус vzapase.expert

Він запропонував ввести в дію відповідні правки в закон про держбюджет на строк до 31 грудня 2020 року.

Нагадаємо, раніше митниця запевнила в тому, що перебоїв з продуктами харчування в Україні не буде. Фури з товарами між країнами в умовах карантину курсують безперешкодно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на час дії загальнонаціонального карантину для недопущення поширення коронавірусу, в Україні тимчасово скасували призов громадян в армію.

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