У Міноборони задумали зрівняти солдатів і генералів ЗСУ: про що мова

У Збройних силах України хочуть ввести електронні військові квитки, який будуть однаковими як у солдатів, так і у генералів.

Такими планами поділився заступник міністра оборони України Олексій Марценюк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами перші тестові зразки такого документу з'являться в Україні вже незабаром. Група експертів допрацювала його дизайн, функціонал, а також розібралася, які види номерів і дані повинні бути внесені в електронний військовий квиток.

ЗСУ "Ракурс"

"Ми виходимо з концепції, що повинен бути однаковий квиток для всіх – і для генерала, і для солдата, щоб всі відчували себе рівними. Звичайно, у генерала трохи більше прав, м'яко кажучи, але ми хочемо, щоб була така загальновійськова солідарність: у всіх однаковий військовий квиток, він має стандартні позначення, фотографію, групу крові", – розповів про нововведення Марценюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр оборони Андрій Загороднюк розповів, що проєкт введення електронних військових квитків повинен бути реалізований вже у 2020 році. Документ буде виглядати як карта зі штрихкодом. Також його можна буде встановлювати собі на смартфон.

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