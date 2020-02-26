У середу, 26 лютого, в будівлі Миколаївської міської ради депутата від фракції "Опозиційний блок" Павла Зоткіна, який раніше оскандалився привітанням із 23 лютого, закидали яйцями.

Про це зі слів очевидців повідомляє "Преступности.НЕТ" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За попередніми даними, це зробили представники "Національного корпусу". Інцидент трапився на третьому поверсі мерії, коли депутат прямував на засідання комісії з питань економічної та інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку.

Зоткіна закидали яйцями у мерії Миколаєва Преступности.НЕТ

Сам Зоткін підтвердив, що його закидали яйцями, уточнивши, що це були троє невідомих.

"Пов'язую з тим, що суспільство у нас розколоте і демократія у нас ще тільки попереду, відповідно і свобода слова. Я живий і здоровий. Я вважаю, що наше населення і наші люди через якийсь період часу зможуть сприймати й іншу думку, і точку зору", – висловився він.

У Миколаєві закидали яйцями депутата, який вітав із 23 лютого

На уточнювальне запитання, чи не пов'язує він цей інцидент зі своїм привітанням з 23 лютого, де на зображенні був російський прапор, депутат відповів, що це цілком ймовірно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зоткін опублікував у соцмережі привітання з 23 лютого на тлі російського прапора. Після резонансу у ЗМІ він виправдався, що нібито не бачив символіки.

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