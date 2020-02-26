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26 лютого • оновлено в 16:51
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У Миколаєві закидали яйцями депутата, який вітав із 23 лютого. Фото

4.4т
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У середу, 26 лютого, в будівлі Миколаївської міської ради депутата від фракції "Опозиційний блок" Павла Зоткіна, який раніше оскандалився привітанням із 23 лютого, закидали яйцями.

Про це зі слів очевидців повідомляє "Преступности.НЕТ" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За попередніми даними, це зробили представники "Національного корпусу". Інцидент трапився на третьому поверсі мерії, коли депутат прямував на засідання комісії з питань економічної та інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку.

Зоткіна закидали яйцями у мерії Миколаєва

Зоткіна закидали яйцями у мерії Миколаєва

Преступности.НЕТ

Сам Зоткін підтвердив, що його закидали яйцями, уточнивши, що це були троє невідомих.

"Пов'язую з тим, що суспільство у нас розколоте і демократія у нас ще тільки попереду, відповідно і свобода слова. Я живий і здоровий. Я вважаю, що наше населення і наші люди через якийсь період часу зможуть сприймати й іншу думку, і точку зору", – висловився він.

У Миколаєві закидали яйцями депутата, який вітав із 23 лютого

У Миколаєві закидали яйцями депутата, який вітав із 23 лютого

На уточнювальне запитання, чи не пов'язує він цей інцидент зі своїм привітанням з 23 лютого, де на зображенні був російський прапор, депутат відповів, що це цілком ймовірно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зоткін опублікував у соцмережі привітання з 23 лютого на тлі російського прапора. Після резонансу у ЗМІ він виправдався, що нібито не бачив символіки.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна Миколаїв
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Махно Володимир
Махно Володимир
пора таких уепоков ватных, за шиворот и в мусорный бак! тут дело совершенно не в демократии, а в национальных интересах и безопасности. как может любитель россии, занимать такой пост, должность, в стране, которую пытается уничтожить военным путем та же россия??? КАК???!!! Разве будут такие пророссийские уепки делать что либо на благо украинцев?? НЕТ конечно! они будут всячески препятствовать экономическому развитию, коррупции, уничтожению институтов и т п. Их задача одна - вернуть Украину под контроль россии! Такие партии всегда финансируются из россии. Всякие там рабиновичи..кивы...медведчуки и т п. ватное шобло! Они по мимо всего еще и ездят на россию, везя туда отчеты и получая инструкции.
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Махно Володимир, "..они будут всячески препятствовать экономическому развитию, коррупции, уничтожению институтов и т п."....)))
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Вот такая цивилизация у санжарских дикарей. Это раньше в Европе говорили: "мне глубоко противны ваши взгляды, но я готов отдать свою жизнь за ваше право их высказывать". В современной ЦэЕвропе всё немножечко по-другому...
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Надеюсь своими яйцами закидали, отрезали назло Путину и закидали. Д.Б.
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