У Миколаєві сильна злива затопила центр міста: автомобілі стояли по вікна у воді

У Миколаєві у вівторок, 16 червня, сильний дощ затопив центральну частину міста – деякі автомобілі стояли по вікна у воді.

Як повідомляє "Преступности. Нет", справа в засмічених зливових каналізаціях, які не здатні впоратися з величезним потоком води.

Через це частину вулиць в центральній частині підтопило, а в районі зупинки "Дормашина" води зібралося настільки багато, що автомобілі стояли в ній майже по вікна – після власники змогли відтягнути їх на узбіччя і бульварну частину проспекту.

"На місцях не видно ніяких працівників комунальних служб, які намагаються усунути ці проблеми", – написали у виданні.

У Миколаєві зливою затопило центр міста

У Миколаєві зливою затопило центр міста

У Миколаєві зливою затопило центр міста

У Миколаєві зливою затопило центр міста

У Миколаєві зливою затопило центр міста

У Миколаєві зливою затопило центр міста

Також тимчасово не працював громадський електротранспорт. Крім цього, сильний вітер і дощ повалив кілька дерев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Токмак Запорізької області 15 червня злива і град перетворили вулиці на річки, так як каналізації не справлялися з величезними потоками води.