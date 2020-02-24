У Миколаєві 24 лютого позашляховик Range Rover на повному ходу врізався в маршрутку №89. Внаслідок аварії загинула дівчина.

Відео моменту зіткнення опублікувало інформаційне агентство "Преступности.НЕТ". На ньому видно, як від удару маршрутне таксі перекинулося (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Позашляховик зніс маршрутку в центрі Миколаєва news.pn

Інцидент стався в центрі міста у понеділок, 24 лютого, на перетині проспекту Центрального і вулиці Московської. За попередніми даними, на перехресті не працювали світлофори.

Позашляховик зніс маршрутку в центрі Миколаєва news.pn

Внаслідок ДТП постраждало четверо людей, їх госпіталізували. Однією з потерпілих була дівчина, вона померла у лікарні.

Позашляховик зніс маршрутку в центрі Миколаєва news.pn

Позашляховик зніс маршрутку в центрі Миколаєва news.pn

Позашляховик зніс маршрутку в центрі Миколаєва news.pn

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 лютого у Києві сталася ДТП за участю фури і маршрутного автобуса №474 з людьми в салоні. За різними даними, постраждало до 15 людей.

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