У Миколаєві медсестра померла від COVID-19: про симптоми не говорила і ходила на роботу

У Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних захворювань 28 липня померла медсестра, у якої було діагностовано коронавірус.

Перші ознаки інфекції у неї з'явилися ще 17 липня. Однак, повідомляють "Новсти-N", жінка лікувалася самостійно й продовжувала ходити на роботу – в міську лікарню №4.

Зазначається, що медсестра не повідомила про свої симптоми й просто почала приймати жарознижувальні препарати, щоб збити температуру. І тільки 21 липня, коли вже відчула себе зовсім погано, вона звернулася лише 21 липня.

Жінку госпіталізували до Миколаївського обласного центру лікування інфекційних захворювань і після проведення досліджень підтвердили наявність у неї коронавірусної інфекції.

"Уже на момент надходження до лікарні стан пацієнтки розцінювалося як важкий – вона страждала на цукровий діабет, який, як встановлено, значно посилює тяжкість перебігу коронавірусу. Незважаючи на всі зусилля лікарів, жінка померла", – йдеться в повідомленні.

Видання підкреслює, що всіх працівників 4-ї міської лікарні Миколаєва, які безпосередньо контактували з медсестрою, було відправлено на обсервацію, у них взяли аналізи на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні двоє лікарів, брати Іван та Олег Гайда, померли від коронавірусу з різницею в два тижні. Один із них керував військовим госпіталем у Львові, другий – працював хірургом у Черкасах.