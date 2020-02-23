У Миколаєві депутат привітав з 23 лютого, опублікувавши прапор Росії: українці в гніві

Депутат Миколаївської міськради від "Опозиційного блоку" Павло Зоткін розізлив українських інтернет-користувачів привітанням з 23 лютого.

Крім того, українці обурилися через те, що на вітальній листівці був зображений російський прапор. Відповідний пост був опублікований на особистій сторінці в Facebook депутата.

"Зі святом, чоловіки!" – підписав фото він.

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Користувачі мережі відразу відреагували на даний пост і поцікавилися у депутата, чи не живе він в РФ:

"Ви в Росії живете або що?", "Ви що, воїни радянської армії?! Що ви відзначаєте?!", "До чого тут Росія, якщо людина проживає в Україні?", "Якщо депутат чинить з дотриманням законів вибірково, то чого можна очікувати від населення? СБУ, підкажіть будь ласка, як ставитись до такого роду привітань від депутатів місцевих рад?".

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Однак знайшлися і ті, хто підтримав Павла Зоткіна.

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Цікаво, що через деякий час депутат з Миколаєва все ж видалив цю листівку і замінив її на іншу.

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На пост відреагував журналіст OBOZREVATEL Віталій Тисячний. Він опублікував на своїй сторінці в Facebook гнівний пост.

"Коли долбо**бізм зашкалює. Я нікого не вітаю з 23 лютого. Не вважаю, що це свято актуальне. Але нічого не маю проти тих людей, які особисто там когось вітають. Близьких, знайомих і так далі. У нас свобода слова і таке інше. Справа кожного.

Але ось тут депутат Миколаївської міськради від "Оппоблока" на своїй сторінці постить таку гіфку. З прапором Росії. Гербом. І так далі. Два питання. Яке відношення прапор Росії має до Миколаївської міськради? Чому український депутат вітає жителів міста ДІФКУ з прапором РФ? Він знає, що йде війна і це 100% спровокує негатив. Місцеві ЗМІ вже про це починають писати. Але йому судячи з усього в кайф. А ви як вважаєте – це тупість? Або спроба показати, що "я весь такий унікальний, моїм бабусям з під'їзду подобається, і буду постити?" – задався питанням представник ЗМІ.

Павло Зоткін одразу ж відреагував на дану публікацію журналіста, виправдовуючись тим, що просто відразу не побачив російський прапор.

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Павло Зоткін привітав з 23 лютого, опублікувавши прапор Росії facebook.com/permalink

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Інтер" показав радянські фільми 23 лютого. Телеканал проігнорував заборону.

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