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23 лютого • оновлено в 23:17
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У Миколаєві депутат привітав з 23 лютого, опублікувавши прапор Росії: українці в гніві

17.8т
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Депутат Миколаївської міськради від "Опозиційного блоку" Павло Зоткін розізлив українських інтернет-користувачів привітанням з 23 лютого.

Крім того, українці обурилися через те, що на вітальній листівці був зображений російський прапор. Відповідний пост був опублікований на особистій сторінці в Facebook депутата.

"Зі святом, чоловіки!" – підписав фото він.

У Миколаєві депутат привітав з 23 лютого, опублікувавши прапор Росії

facebook.com/permalink

Користувачі мережі відразу відреагували на даний пост і поцікавилися у депутата, чи не живе він в РФ:

"Ви в Росії живете або що?", "Ви що, воїни радянської армії?! Що ви відзначаєте?!", "До чого тут Росія, якщо людина проживає в Україні?", "Якщо депутат чинить з дотриманням законів вибірково, то чого можна очікувати від населення? СБУ, підкажіть будь ласка, як ставитись до такого роду привітань від депутатів місцевих рад?".

У Миколаєві депутат привітав з 23 лютого, опублікувавши прапор Росії

facebook.com/permalink

У Миколаєві депутат привітав з 23 лютого, опублікувавши прапор Росії

facebook.com/permalink

У Миколаєві депутат привітав з 23 лютого, опублікувавши прапор Росії

facebook.com/permalink

Новини
23 февраля, или "Братья", которые едут на танках "косить укр*пов"

Однак знайшлися і ті, хто підтримав Павла Зоткіна.

У Миколаєві депутат привітав з 23 лютого, опублікувавши прапор Росії

facebook.com/permalink

У Миколаєві депутат привітав з 23 лютого, опублікувавши прапор Росії

facebook.com/permalink

Цікаво, що через деякий час депутат з Миколаєва все ж видалив цю листівку і замінив її на іншу.

У Миколаєві депутат привітав з 23 лютого, опублікувавши прапор Росії

facebook.com/permalink

На пост відреагував журналіст OBOZREVATEL Віталій Тисячний. Він опублікував на своїй сторінці в Facebook гнівний пост.

"Коли долбо**бізм зашкалює. Я нікого не вітаю з 23 лютого. Не вважаю, що це свято актуальне. Але нічого не маю проти тих людей, які особисто там когось вітають. Близьких, знайомих і так далі. У нас свобода слова і таке інше. Справа кожного.

Але ось тут депутат Миколаївської міськради від "Оппоблока" на своїй сторінці постить таку гіфку. З прапором Росії. Гербом. І так далі. Два питання. Яке відношення прапор Росії має до Миколаївської міськради? Чому український депутат вітає жителів міста ДІФКУ з прапором РФ? Він знає, що йде війна і це 100% спровокує негатив. Місцеві ЗМІ вже про це починають писати. Але йому судячи з усього в кайф. А ви як вважаєте – це тупість? Або спроба показати, що "я весь такий унікальний, моїм бабусям з під'їзду подобається, і буду постити?" – задався питанням представник ЗМІ.

Павло Зоткін одразу ж відреагував на дану публікацію журналіста, виправдовуючись тим, що просто відразу не побачив російський прапор.

У Миколаєві депутат привітав з 23 лютого, опублікувавши прапор Росії

facebook.com/Tysyachnyi

Павло Зоткін привітав з 23 лютого, опублікувавши прапор Росії

Павло Зоткін привітав з 23 лютого, опублікувавши прапор Росії

facebook.com/permalink

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Інтер" показав радянські фільми 23 лютого. Телеканал проігнорував заборону.

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Місце
Україна Миколаїв
Тег
свято
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Червоний Данило
Червоний Данило
обычный, старый, вaтный ПOЦ! затолкать нoгaми бы ему флаг россии в oчкo! хочется разбить ему eпaлo за такую тyпoсть!
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Cachko Elena
Cachko Elena
а че флаг только, а билет в рашку слабо взять в один конец ?
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Ukraine The
Ukraine The
Рыгули возбудились. На первоначальной фотке флаг и герб РИ,куда Украина тоже входила. И коллаж из фоток на ней четко даёт понять, к какому времени она относится.
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