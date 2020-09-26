Опубліковано свіже відео з місця падіння АН-26: перед Чугуєвом натовпи і затори

У мережі з'явилося свіже відео з місця падіння літака Ан-26 ЗСУ під Чугуєвом Харківської області.

Ролик, знятий очевидцями, було опубліковано в Telegram Netipichyi_Kharkov. На кадрах видно величезний затор на під'їзді до місця аварії літака.

Очевидці зафіксували на відео велику кількість автомобілів, автобусів, військових машин, пожежників, поліціянтів, а також багато людей.

"Місце падіння літака, затор перед Чугуєвом", – коротко прокоментували відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 сталася близько 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.

Спочатку повідомлялося, що на борту було 28 осіб, проте в ДСНС уточнили, що 27 – курсанта Олександра Харченка до польоту не допустили в останній момент.

У мережі поширили список з іменами екіпажу літака ЗСУ Ан-26 і курсантів, які були на борту.

Співробітники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака Ан-26.