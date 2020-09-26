Опубліковано свіже відео з місця падіння АН-26: перед Чугуєвом натовпи і затори

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Суспільство
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З місця падіння Ан-26 під Чугуєвом з'явилося свіже відео. Фото: BB.lv

У мережі з'явилося свіже відео з місця падіння літака Ан-26 ЗСУ під Чугуєвом Харківської області.

Ролик, знятий очевидцями, було опубліковано в Telegram Netipichyi_Kharkov. На кадрах видно величезний затор на під'їзді до місця аварії літака.

Очевидці зафіксували на відео велику кількість автомобілів, автобусів, військових машин, пожежників, поліціянтів, а також багато людей.

"Місце падіння літака, затор перед Чугуєвом", – коротко прокоментували відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаХарків