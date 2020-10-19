У мережі відреагували на витівку неадекватних дівчат у поїзді Львів-Київ

У мережі активно обговорювали двох дівчат, яких висадили з поїзда Львів-Київ через порушення громадського порядку: вони пили, курили, кричали, слухали музику та бігали голими по вагону.

Відзначимо, що порушниць після зняття з поїзда відпустили без складання протоколів. Про інцидент повідомили їх батькам, а з дівчатами провели роз'яснювальну бесіду. Однак користувачі мережі були незадоволені таким рішенням, про що писали під постом OBOZREVATEL в Facebook.

"Яка роз'яснювальна бесіда? Поїзд за простій та запізнення зазнав збитків! Штраф за хамство в кілька тисяч!", "Штраф впаяти, а не бесіду проводити", "Розмови, оштрафувати так щоб точно без нижньої білизни залишилися. Противно від такого малолітнього хамства", "Треба було провести розслідування, де вони взяли алкоголь! Батьків 100% оштрафувати", – обурювалися в мережі.

Додамо, що пост в соцмережі з моменту публікації за кілька годин набрав майже 180 лайків, понад 80 коментарів і 35 поширень.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що залізничні квитки в Україні можуть подорожчати через охорону в поїздах.