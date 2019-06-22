У мережі розгорівся скандал через фото українських дітей біля прапора Росії

У мережі розгорівся скандал через спільні фотографії дітей з Покровська з їх однолітками з Росії на одному з італійських фестивалів.

Публікацію з фотографіями розмістила група в Facebook "Типовий Мирноград". У пості зазначено, що покровські діти разом з батьками приїхали на фестиваль Iscrizione festival creativita senza Frontiere-2019 "в місто Пінето (Італія).

Там вони зробили кілька знімків зі своїми однолітками з Росії.

"Після чого ці ж дорослі публікують ці ж фото у себе на сторінках у соціальних мережах, пропагуючи таким чином нібито дружбу між народами України і країни-агресора. Втягувати дітей в це — цілковитий цинізм з їхнього боку", — пишуть в описі до публікації.

Фото, крім батьків учасників фестивалю, опублікував у себе на сторінці і мер Покровська Руслан Требушкін.

"Цей пост у себе опублікував головний сепаратист 50-го округу, екс-мер Мирнограда, діючий мер Покровська, — Руслан Требушкін. І так, він написав пост двома мовами, хоча раніше писав тільки українською", — відзначають автори поста.

У коментарях під публікацією вибухнув справжній скандал. Деякі користувачі обурилися настільки дурним і відверто сепаратистським вчинком дорослих. Частина коментаторів ж навпаки, закликала не вплутувати дітей і подібні фестивалі в політику.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

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