Мітинг на підтримку Гітлера в Німеччині, 1937 рік. Մιtαuskαs / Twitter

У мережі показали архівне фото 1937 року, що зафіксувало масовий мітинг на підтримку Гітлера.

При цьому користувачі, які відреагували на знімок, провели паралель між долею лідера нацистів та "обнуленням" президента Росії Володимира Путіна. Фото було опубліковано в акаунті Մιtαuskαs в Twitter.

"Німеччина, 1937 рік. Мітинг на підтримку Гітлера. Наймасовіший мітинг за всю історію. Радість і захват прихильників вождя. Їм здається, що Гітлер – це назавжди, це навічно. Через вісім років все це стадо буде клястися, що" ніколи не підтримувало свого фюрера", – йдеться в підпису до знімка.

У мережі провели паралель між "обнуленням" Путіна і долею Гітлера: показове фото скріншот

У коментарях користувачі зазначили, що фото нагадує їм сучасну Росію.

"Так, правильно кажуть що РФ фашизм (нацизм) не перемогла, а всиновила і продовжує годувати і розвивати", "Кримнаш згадай", "Хтось знає, як буде "Обнуляй і пануй" на латині?","Те, що німці робили 13-14 років, російські окупанти роблять уже сторіччя", – пишуть користувачі.

У мережі провели паралель між "обнуленням" Путіна і долею Гітлера: показове фото скріншот

У мережі провели паралель між "обнуленням" Путіна і долею Гітлера: показове фото скріншот

У мережі провели паралель між "обнуленням" Путіна і долею Гітлера: показове фото скріншот

У мережі провели паралель між "обнуленням" Путіна і долею Гітлера: показове фото скріншот

У мережі провели паралель між "обнуленням" Путіна і долею Гітлера: показове фото скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін подякував росіянам за "обнулення": в мережі лідера обізвали "шахраєм".