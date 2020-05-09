Користувачі мережі активно порівнюють звернення на 9 травня глави Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського.

Показове порівняльне відео виступів опублікувало видання "Настоящее время".

У коментарях читачі звернули увагу на те, що промова Путіна, яку він читав з аркуша, супроводжувалася типовим жорстким і агресивним "победобесием".

У той же час Зеленський закликав вшанувати пам'ять загиблих воїнів, але не влаштовувати "танці на кістках". Також президент окремо назвав деякі імена, якими Україна може і повинна пишатися. Він закликав українців бути єдиними, згадавши про війну на Донбасі і окупований Крим.

Порівняйте промови президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського 9 травня, в 75-ту річницю перемоги над фашистською Німеччиною pic.twitter.com/VYunHefVId - Дотепер (@CurrentTimeTv) May 9, 2020

Ось, що пишуть користувачі мережі про виступи Путіна і Зеленського:

"Як то кажуть, відчуйте різницю: президент європейської країни і схиблений совок".

"Саме тут промова президента [Зеленський] здорової людини. Путін же президент курця і просто жалюгідний".

"Розумний президент скаже, що війною не можна пишатися і треба пам'ятати померлих на війні, як нещасних, кого змушували вбивати, і переконували, що треба вбивати. Путін так не сказав – Путін сказав як Гітлер".

"Путін лицемірить, а Зеленський говорить від чистого серця".

"Зеленський виглядає пристойніше, але не мені обговорювати президента чужої країни, а Путін безумовно ху*ло".

"У цього упоротого [Путін] вже не виходить вчити текст, не відриває очей від папірців і тупцює на місці".

"Навіть порівнювати не можна, Зеленський – це душа, серце, а дід – чума з бункера".

"Зеленський – нормальна людина, не те, що цей схиблений, мерзенний дідуган".

Зеленський і Путін

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