Головна Новини
9 травня • оновлено в 23:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У мережі порівняли промови Путіна і Зеленського до 9 травня. Відео

1.4т
Читати матеріал російською

Користувачі мережі активно порівнюють звернення на 9 травня глави Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського.

Показове порівняльне відео виступів опублікувало видання "Настоящее время".

У коментарях читачі звернули увагу на те, що промова Путіна, яку він читав з аркуша, супроводжувалася типовим жорстким і агресивним "победобесием".

У той же час Зеленський закликав вшанувати пам'ять загиблих воїнів, але не влаштовувати "танці на кістках". Також президент окремо назвав деякі імена, якими Україна може і повинна пишатися. Він закликав українців бути єдиними, згадавши про війну на Донбасі і окупований Крим.

Ось, що пишуть користувачі мережі про виступи Путіна і Зеленського:

"Як то кажуть, відчуйте різницю: президент європейської країни і схиблений совок".

"Саме тут промова президента [Зеленський] здорової людини. Путін же президент курця і просто жалюгідний".

"Розумний президент скаже, що війною не можна пишатися і треба пам'ятати померлих на війні, як нещасних, кого змушували вбивати, і переконували, що треба вбивати. Путін так не сказав – Путін сказав як Гітлер".

"Путін лицемірить, а Зеленський говорить від чистого серця".

"Зеленський виглядає пристойніше, але не мені обговорювати президента чужої країни, а Путін безумовно ху*ло".

"У цього упоротого [Путін] вже не виходить вчити текст, не відриває очей від папірців і тупцює на місці".

"Навіть порівнювати не можна, Зеленський – це душа, серце, а дід – чума з бункера".

"Зеленський – нормальна людина, не те, що цей схиблений, мерзенний дідуган".

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

"Схиблений совок!" У мережі порівняли промови Путіна і Зеленського до 9 травня. Відео
"Схиблений совок!" У мережі порівняли промови Путіна і Зеленського до 9 травня. Відео
"Схиблений совок!" У мережі порівняли промови Путіна і Зеленського до 9 травня. Відео
"Схиблений совок!" У мережі порівняли промови Путіна і Зеленського до 9 травня. Відео
"Схиблений совок!" У мережі порівняли промови Путіна і Зеленського до 9 травня. Відео
"Схиблений совок!" У мережі порівняли промови Путіна і Зеленського до 9 травня. Відео
"Схиблений совок!" У мережі порівняли промови Путіна і Зеленського до 9 травня. Відео
"Схиблений совок!" У мережі порівняли промови Путіна і Зеленського до 9 травня. Відео

Читайте на OBOZREVATEL докладніше про те, як в Україні проходить День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "День Перемоги" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
День Перемоги
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Как только не извернутся украинские убогие фaшистики и российские "либералы". Мелкие, жалкие, продажные душонки. Презираю вас.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ковпак Сидор
Ковпак Сидор
которую он читал с листа, сопровождалась типичным жестким и агрессивным "победобесием".что это жырдяй Бро дский
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги