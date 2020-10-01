У мережі показали реальний СРСР на заборонених фото

Життя в період 70-х – початку 80-х років існування Радянського Союзу багато хто вважає його "золотим століттям" – мовляв, потім прийшов Горбачов і все зруйнував своєю "Перебудовою". Насправді ж за часів останньої лише випливли назовні всі ті радянські проблеми, про які раніше мовчали.

Це наочно демонструють знімки фотографа Володимира Сичова, показувати які в СРСР було заборонено. Їх на Live Journal опублікував і описав блогер Максим Мірович, зазначивши, що зараз ці кадри надзвичайно цінні (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Що зображено на фото

За словами блогера, на фотографіях Сичова можна побачити справжній СРСР із його злиденною радянською інфраструктурою, "щасливими" громадянами, алкоголіками, які валяються посеред вулиць, і навіть п'яною різаниною у дворах.

"Практично на всіх "непарадних" фотознімках тієї епохи міська інфраструктура виглядає надзвичайно убого. Виняток – нові райони, забудовані брежнєвськими "свічками" в 9, 12 або 16 поверхів", – зазначив Мірович.

Він додав, що фото демонструють якість радянських будівель, якими вже пішли тріщини, і довколишнього міського середовища загалом. Водночас, за його словами, ще гірша картина була в сільській місцевості – "за 60 років радянська влада спромоглася лише провести туди електрику і радіо, а газифікованих сіл у "найкращій в світі" країні не було".

"Радянська пропаганда постійно розповідала, що в СРСР живуть якісь неймовірні надлюди, яким все підвладне, а на картинках про життя радянських людей малювали суцільно молодих, довгоногих та політично грамотних. Однак насправді вони виглядали зовсім інакше – більшість людей у віці 30-35+ вже виглядали досить виснаженими і побитими життям", – підкреслив блогер, звертаючи увагу на один із показових знімків.

Також, додав він, на фото Сичова часто можна побачити карликів або людей із обмеженими можливостями, яких у громадському дискурсі СРСР ніби й не існувало.

"Для радянської влади це були "зайві люди", які не відповідали образу радянського громадянина. Якщо пораненого на війні ще могли більш-менш показати в кіно, то вроджених інвалідів або людей на візках у радянських фільмах не побачите ніколи – немов їх і не було ніколи", – звертає увагу Мірович.

А ось радянських алкоголіків, каже блогер, в кіно тоді хоч і показували, але робили це з якимось добрим розумінням – мовляв, оступилася людина, з ким не буває. Реальні ж п'яниці сильно відрізнялися від кіношних, що видно на фото Сичова.

Також Мірович підкреслив, що в зовсім іншому світлі постають на заборонених фотографіях реального СРСР комуністичні агітація і пропаганда.

"На знімках Володимира Сичова вона знаходить якийсь зовсім вже страшний зміст", – поділився думкою він.

Що відомо про автора фото

Володимир Сичов народився в 1945 році в Казані. У 60-ті роки він навчався в Казанському авіаційному інституті, пізніше працював радіоінженером на Байконурі, а з 1965-го захопився вуличною зйомкою – фотографував не красиві пропагандистські сюжети, а просто намагався відобразити все, що бачить довкола.

На початку 70-х Сичов переїхав до Москви, де вступив до Профспілки художників-графіків і займався професійною зйомкою для книг, журналів. Пізніше він організував у себе на квартирі підпільні виставки художників-нонконформістів і фотографів, що спричинило проблеми з радянською владою і його знімки стали забороняти до публікацій.

У 1980 році фотограф емігрував до Франції, де його кар'єра пішла вгору. Він публікувався в журналах Life, Stern, Paris Match і багатьох інших.

"До 2010 року Володимир працював фотографом в агентстві Sipa Press і загалом увійшов в історію європейської фотожурналістики. Але, на мій погляд, свої найцікавіші роботи він зробив у 70-ті роки в СРСР. Ці плівки йому вдалося якимось дивом вивезти з Союзу", – підкреслив блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, блогер Максим Мірович заявив, що 99% населення СРСР жило у крайній бідності та злиднях. Задля підтвердження своїх слів він опублікував знімки радянської провінції в 1961 році.