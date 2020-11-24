У мережі нагадали суворість курортів у СРСР. Фото
Користувачам мережі нагадали креативний плакат часів Радянського Союзу, який тоді можна було побачити на пляжах.
Напис на ньому говорить: "Хто потоне – більше купатися в морі не буде". Знімок було опубліковано в Twitter "Історичні Фото".
"Суворі радянські курорти..." – коротко підкреслили в підписі до нього.
Оригінальний заклик дотримуватися безпеки на воді в радянські часи користувачі мережі визнали логічним і правдивим. Хоча деякі не упустили шансу й пожартувати над цією темою.
"А більше не захочеться", "Як у дитинстві: потонеш, додому не приходь", "Хто потоне – той купатиметься вічно...", "Але буде довго плавати для прикладу", "Чому суворі? Правдиві..." , "І спробуй запереч", – зазначили підписники.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше ми розповідали цікаві подробиці про те, як проводили літню відпустку люди в СРСР.
Було опубліковано фото того, як відпочивали в СРСР представники інтелігенції.
Також у мережі з'явилися показові фото про відпочинок на пляжах СРСР.
Ще в мережі показали реалії морського відпочинку в СРСР. На фото видно, що в ті часи на пляжах яблуку ніде було впасти.