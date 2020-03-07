У мережі набуває популярності порно про коронавірус: користувачі вражені

Користувачі інтернету почали активно шукати еротичний контент із тематикою китайського вірусу нового типу COVID-19.

Зокрема, під час введення слова "коронавірус" на Pornhub їм пропонують більше 100 відеороликів. Про це пише VICE.

За даними видання, в одному такому ролику описується, що жінка середніх років погодилася на інтим за ліки від захворювання, а в іншому, що двоє пацієнтів із коронавірусом займаються сексом просто в палаті на карантині.

Порно про коронавірус стало популярним у мережі vice.com

"Деякі автори розробили сценарії: одні з них дещо образливі, а інші навіть повчальні. В одному з роликів можна не тільки подивитися на секс у масках, а й послухати, як їх правильно носити та дізнатися про те, як поширюється вірус", – йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що ситуацію прокоментував навіть представник Pornhub. За його словами, такий інтерес міг виникнути через любов до фільмів жахів і страшних історій.

"Я думаю, що люди шукають це просто як дурну новинку й насправді меншість підходить до такого контенту серйозно... Це приваблює людей, оскільки допомагає покращити настрій", – наводить видання думку порноактора Чейза Паундчера, який взяв участь у подібних зйомках.

Водночас деякі користувачі, зазначається у матеріалі, зауважили, що далеко не всі відео дійсно присвячені коронавірусу. Деякі лише використовують слово, аби зацікавити глядача, а насправді вміст не має відношення до захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, психологи і сексотерапевти попередили, що регулярний перегляд фільмів порнографічного характеру може викликати серйозні проблеми у стосунках із партнером.

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