У мережі набуває популярності порно про коронавірус: користувачі вражені

Користувачі інтернету почали активно шукати еротичний контент із тематикою китайського вірусу нового типу COVID-19.
Зокрема, під час введення слова "коронавірус" на Pornhub їм пропонують більше 100 відеороликів. Про це пише VICE.
За даними видання, в одному такому ролику описується, що жінка середніх років погодилася на інтим за ліки від захворювання, а в іншому, що двоє пацієнтів із коронавірусом займаються сексом просто в палаті на карантині.
Порно про коронавірус стало популярним у мережі
vice.com
"Деякі автори розробили сценарії: одні з них дещо образливі, а інші навіть повчальні. В одному з роликів можна не тільки подивитися на секс у масках, а й послухати, як їх правильно носити та дізнатися про те, як поширюється вірус", – йдеться у повідомленні.
Водночас зазначається, що ситуацію прокоментував навіть представник Pornhub. За його словами, такий інтерес міг виникнути через любов до фільмів жахів і страшних історій.
"Я думаю, що люди шукають це просто як дурну новинку й насправді меншість підходить до такого контенту серйозно... Це приваблює людей, оскільки допомагає покращити настрій", – наводить видання думку порноактора Чейза Паундчера, який взяв участь у подібних зйомках.
Водночас деякі користувачі, зазначається у матеріалі, зауважили, що далеко не всі відео дійсно присвячені коронавірусу. Деякі лише використовують слово, аби зацікавити глядача, а насправді вміст не має відношення до захворювання.
Як повідомляв OBOZREVATEL, психологи і сексотерапевти попередили, що регулярний перегляд фільмів порнографічного характеру може викликати серйозні проблеми у стосунках із партнером.
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