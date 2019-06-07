"У мене щеміло серце!" Генерал описав наймоторошнішу операцію у Чорнобилі

Найстрашнішою операцією під час ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС було очищення даху станції від ядерного палива. Добровольці робили це вручну.

Ця моторошна картина також увійшла й у телесеріал "Чорнобиль" від HBO. Реальні ж події описав генерал-майор, який керував операцією з видалення високорадіоактивних елементів із особливо небезпечних зон Чорнобильської АЕС Микола Тараканов. Він також став прототипом одного із героїв телекартини, повідомляє "Дождь".

"Ця операція тривала приблизно днів п'ять. А найстрашніше завдання було ― треба знімати ядерне паливо. Це ж графіт десь 800 рентген і так далі. Але коли ми прийшли знімати його, вже після графіту, то, ви знаєте, у мене щеміло серце, коли я відправляв солдатів туди", – говорить він.

Микола Тараканов RT

За його словами, найголовніші нюанси керівництва операцією сценаристи американського фільму передали блискуче.

Наприклад, той момент, коли ліквідаторів відпускали на дах строго за часом, інакше вони би не вижили.

Микола Тараканов у серіалі "Чорнобиль"

"Мої вчені прорахували, скільки солдат може працювати у цій зоні – хвилину, дві або три. Вирахували, що так, солдат може працювати, наприклад, п'ять хвилин. П'ять хвилин у цій зоні. Я не кажу про ті зони, де були сім тисяч рентген за годину, це під трубою", – пояснив Тараканов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку публіциста Федора Крашеніннікова, справжня цінність "Чорнобиля" від HBO полягає в тому, що він показав ціну брехні, яка виходила від влади спочатку у СРСР, а тепер і від російської.

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