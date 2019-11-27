"У мене бідна сім'я, ми голодували": Мендель поділилася одкровеннями про особисте

Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель зізналася, що вона з бідної сім'ї й у 90-х роках їм навіть доводилося голодувати.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Vласть vs Vлащенко". Як розповіла Мендель, її батьки, які працюють лікарями, більше інвестували в те, щоб навчити її бути самостійною (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Мама з дитинства завжди мені говорила, що ніхто, крім тебе. Ти і все. У мене бідна сім'я, кажу чесно. В 90-х роках ми голодували. Якби у моєї бабусі не було городу...", – згадує Мендель.

Юлія Мендель Скриншот

Дівчина поділилася одкровеннями, що, коли вступала до університету, її мама дуже хвилювалася через те, що у них немає грошей на хабар.

"Ми приїхали поступати в Київ, у мене були конкурси й олімпіади і за тими правилами я могла не проходити іспити, а пройти співбесіду. Тоді ми ночували у друзів, і вони сказали: ви що, з ґлузду з'їхали? Ви приїхали вступати в найбільший університет і у вас немає навіть тисячі доларів на хабар?

А для моєї мами тисяча доларів – це колосальні гроші. Мама так переймалася, що всю ніч не спала", – поділилася спогадами прессекретарка президента.

Вона додала, що коли все ж вступила до вишу багато хто запитував, скільки грошей вона дала.

"Це було вперше, коли я зіткнулася з несправедливістю. Тому що знала, що моя мама всю ніч не спала і хвилювалася. Тому що у нас не було грошей на хабар", – додала Мендель.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

27 вересня Мендель штовхнула в Нью-Йорку журналіста, який хотів поговорити із Зеленським.

Прессекретарка відреагувала на скандал і загрозливо заявила, що в США за спробу наближення до президента без дозволу журналіста заарештували б.

У мережі з'явилися відео та попередніх цієї нагоди інцидентів. Мендель кілька разів вела журналістів від Зеленського.

Про її агресії розповів представник "Радіо Свобода" Крістофер Міллер.

В підсумку журналісти звернулися до Зеленського із закликом відреагувати і звільнити Мендель за непрофесіоналізм і неетичність. OBOZREVATEL підтримав цю ініціативу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!