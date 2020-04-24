Головна Новини
24 квітня • оновлено в 11:03
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У Мелітополі торговці в розпал карантину влаштували стихійний ринок. Фото

451
Читати матеріал російською

У Мелітополі, після закриття ринків через карантин, місцеві торговці влаштували стихійний базар просто на тротуарах.

Зокрема, вони "окупували" продуктами доріжки для пішоходів на перехресті вулиць Олександра Невського і Університетській. Про це повідомляє портал RIA-M.tv.

Зазначається, що торгівля йде поряд із закритими воротами Центрального і Зразкового ринків. Там прямо на землі продавці розклали зелень, овочі, пляшки з молоком, яйця тощо.

У Мелітополі торговці в розпал карантину влаштували стихійний ринок. Фото

ria-m.tv

Водночас про дотримання дистанції та інших карантинних заходів ніхто не турбується.

"Справедливості заради зазначимо, що на цьому кутку і раніше приторговували стихійники. Але такої кількості торговців, як сьогодні, досі тут не було", – йдеться в повідомленні.

У Мелітополі торговці в розпал карантину влаштували стихійний ринок. Фото

ria-m.tv

У Мелітополі торговці в розпал карантину влаштували стихійний ринок. Фото

ria-m.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 17 березня, на початку карантину, в Запоріжжі торговці місцевих ринків влаштували бунт проти жорстких обмежувальних заходів, які ввела місцева влада для боротьби з коронавірусом.

  • Щоб висловити своє невдоволення, люди вийшли на мітинг під будівлю міської ради.

  • А на початку квітня в Запорізькій області у директора ринку, якого притягнули до адміністративної відповідальності за порушення заборони на роботу в умовах карантину, виявили коронавірус.

  • 22 квітня в Запоріжжі та Мелітополі підприємці влаштували масові протести через тривалий карантин, введений після спалаху коронавірусу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Мелітополь
Теги
ринок продукти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,7 мільйони осіб, загинули – понад 190 тисячі.

  • В Італії вперше з початку пандемії за добу вилікувалося більше людей, ніж заразилося.

  • Названий новий осередок коронавірусу в тілі людини, який залишається надовго.

  • Росія стала другою в світі за кількістю нових заражених COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги