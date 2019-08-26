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У Маріуполі 18-річний хлопець зґвалтував жінку з інвалідністю

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У понеділок, 26 серпня, у Маріуполі (Донецька область) суд заарештував 18-річного хлопця, який 23 серпня згвалтував 45-річну жінку з інвалідністю.

Про це повідомив своїй сторінці в Facebook начальник Центрального відділу поліції Маріуполя Сергій Бичин. Він зазначив, що жінка є інвалідом 1 групи і не змогла дати відсіч зловмисникові.

"Сьогодні суд заарештував негідника, який в суботу, 23 серпня згвалтував 45-річну жінку. У суботу ввечері ми отримали повідомлення, що одна з мешканок нашого міста стала жертвою ґвалтівника. Потерпілою виявилася жінка-інвалід 1 групи. Наші оперативники почали невідкладний розшук зловмисника і вже на ранок встановили і затримали цього нелюда. Як не дивно, ним виявився 18-річний хлопець, який заради особистої похоті скористався безпорадною жінкою", – пише Бичина.

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За його словами, слідчі процесуальним керівництвом прокуратури №1 довели вину затриманого і суд обрав йому запобіжний захід – утримання під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Одещині випустили на свободу небезпечного збоченця. Він був співучасником вбивства жінки і насильства її тіла.

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Місце
Україна Маріуполь
Тег
насильство
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Serov Oleg
Serov Oleg
справжний патриот..
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ну, щаз в ато поедет, отмаливать!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Призывной возраст. Готовится стать "защитником" Украины.
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