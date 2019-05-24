У Львові заступника Садового облили фарбою: фото і відео

У Львівській міській раді на засіданні виконкому 24 травня облили фарбою заступника міського голови Андрія Садового, Геннадія Васьківа.

За попередніми даними, також облили в.о. департаменту "Адміністрація міського голови" у Львівській міськраді Євгенія Бойка. Відео на своїй сторінці в Facebook оприлюднив голова ГО "Варта 1" Ігор Зінкевич (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Між ними та іншими учасниками засідання стався конфлікт, в ході якого на Васьківа і виплеснули гуаш.

За попередньою інформацією, суперечка спалахнула через виділення 20 мільйонів гривень власнику Львівського автозаводу, російському бізнесменові Ігорю Чуркіну, йдеться на сайті "Варта 1". Також конфлікт виник під час обговорення виділення землі.

Геннадій Васьків у фарбі Скріншот

Васьківа облили Скріншот

"Засідання виконкому, де врозріз здоровому глузду та законодавству України ухвалюються рішення, які шкодять громаді міста, перенесли на невизначений термін! Євген Бойко і Геннадій Васьків облиті фарбою", – розповів голова громадської ради при ДАБІ Львова Володимир Бено.

У Львові облили фарбою заступника Садового Facebook Igor Zinkevych

На опублікованих у мережі відеозаписах чутно, як після обливання фарбою заступника мера в залі пролунали оплески.

Як писав OBOZREVATEL, у березні в Києві невідомий облив зеленкою главу Господарського суду Харківської області Віталія Усатого.

Напад трапився вранці, 19 березня, біля будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в Солом'янському районі. Як відзначили в прес-службі комісії, Вусатий повинен був брати участь в процедурі кваліфікаційного оцінювання.

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