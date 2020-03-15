У Львові госпіталізували чотирьох осіб із підозрою на коронавірус

В обласну інфекційну лікарню Львова госпіталізували 4 осіб з підозрою на коронавірус.

Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, сказано на сторінці ОДА у Facebook. За його словами, проводяться обстеження, аналізи на COVID-19 будуть відправлені у Київ.

"Реанімаційні палати готові до госпіталізації пацієнтів. Інфекційна лікарня працює в посиленому режимі", – сказано у повідомленні.

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