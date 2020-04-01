У Лук'янівському СІЗО підозрюють спалах коронавірусу

У Лук'янівському СІЗО міста Києва підозрюють спалах коронавірусу.

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Про це "Судово-юридичній газеті" повідомили слідчі судді районних судів столиці. За їх словами у ряду осіб, доставлених з СІЗО в суди, спостерігається різке погіршення стану здоров'я, а також симптоми, зовні характерні для COVID-19.

У судах відзначають, що підозрювані відмовляються брати участь в засіданнях в режимі відеоконференції і наполягають на їх доставку з СІЗО в суди. При цьому на засіданнях вони знаходяться без будь-яких засобів індивідуального захисту. Таким чином, під загрозою зараження перебувають самі судді, адвокати та співробітники апаратів судів.

Лук'янівське СІЗО "Страна"

Судді також вказують на відсутність в СІЗО відповідного тестування і діагностики коронавируса.

У Міністерстві юстиції інформацію про спалах коронавируса в Лук'янівському СІЗО поки не підтверджують, втім, все ж не виключають, що цей вірус міг проникнути за стіни СІЗО.

"Офіційно коронавируса в Лук'янівському СІЗО немає. При цьому не виключено, що він може там бути. Є проблема в його виявленні та належному діагностуванні", – повідомили джерело в керівництві Міністерства юстиції.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , коронавірус COVID-19 виявлено на грецькому круїзному кораблі El Venizelos, на борту якого знаходяться десятки громадян України.

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