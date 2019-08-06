У Лівії збили український літак: сплив слід Росії

В аеропорту Місрата в Лівії був знищений літак Іл-76ТД української компанії Скайавіатранс, який перевозив гуманітарний вантаж.

Літак виконував рейс з Анкари в Місураті в рамках співпраці з Міжнародною організацією Червоного Хреста. Про це розповіли в МЗС України.

Директор компанії Олена Малахова повідомила LIGA.net, що приблизно в 3:17 ночі (за Київським часом) безпілотник обстріляв літак відразу після прибуття в аеропорт, коли здійснювалася вивантаження гуманітарного вантажу.

Цікаво, що поки один дрон обстрілював український літак, другий безпілотник проводив фото- і відеофіксацію. Через 40 хвилин після інциденту фото і відео удару з'явилися на сайтах російських ЗМІ і блогерів.

"Мені здається, що не без того, що Москва підтримує незаконний уряд генерала Хафтара, який намагається захопити владу у Лівії", — сказала Малахова.

У Лівії збили український літак twitter.com/afrigatenewsly

Як повідомили в МЗС України, всього було випущено кілька снарядів, перший з них потрапив в праве крило і спровокував спалах. У разі чого літак повністю згорів. Ймовірно, вантаж також був повністю знищений.

У момент обстрілу на борту знаходилося вісім членів екіпажу, вони встигли евакуюватися. В результаті обстрілу ніхто не постраждав. Дипломати займаються поверненням екіпажу в Україну.

صور قريبة من قاعدة مصراتة الجوية الليلة بعد الضربات الجوية pic.twitter.com/xOJcWLYZVl - بوابة افريقيا الاخبارية afrigatenews (@afrigatenewsly) August 6, 2019

За оцінкою компанії, вартість знищеного Іл становить щонайменше $ 2,5 млн.

مصراته الان

إستهداف طائرة محملة بالذخيرة بعد هبوطها بقليل ف الكلية الجوية مصراتة واحترقت بالكامل

الله اكبر ولله الحمد 👍💪 pic.twitter.com/74ysXPiiwP - Khalid (@benniran) August 5, 2019

والله العظيم صوت الانفجارات التي تهم مدينة الفاجرات مصراته هي اجمل من اجمل معزوفة عرفتها البشرية ولم يتقنها انامل بتهوفن فاتقنتها أجنحة الصقور الليبية ووبراعة😂👍❤ pic.twitter.com/W6BOQ5KI4m - Hamid J Lamami (@Hamid_J_Lamami) August 6, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії стався новий НП з літаком-вбивцею Путіна. Командир справив екстрену посадку через сигналу про розгерметизацію.

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