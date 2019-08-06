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У Лівії збили український літак: сплив слід Росії

5.8т Читати матеріал російською

В аеропорту Місрата в Лівії був знищений літак Іл-76ТД української компанії Скайавіатранс, який перевозив гуманітарний вантаж.

Літак виконував рейс з Анкари в Місураті в рамках співпраці з Міжнародною організацією Червоного Хреста. Про це розповіли в МЗС України.

Директор компанії Олена Малахова повідомила LIGA.net, що приблизно в 3:17 ночі (за Київським часом) безпілотник обстріляв літак відразу після прибуття в аеропорт, коли здійснювалася вивантаження гуманітарного вантажу.

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Цікаво, що поки один дрон обстрілював український літак, другий безпілотник проводив фото- і відеофіксацію. Через 40 хвилин після інциденту фото і відео удару з'явилися на сайтах російських ЗМІ і блогерів.

"Мені здається, що не без того, що Москва підтримує незаконний уряд генерала Хафтара, який намагається захопити владу у Лівії", — сказала Малахова.

У Лівії збили український літак

У Лівії збили український літак

twitter.com/afrigatenewsly

Як повідомили в МЗС України, всього було випущено кілька снарядів, перший з них потрапив в праве крило і спровокував спалах. У разі чого літак повністю згорів. Ймовірно, вантаж також був повністю знищений.

У момент обстрілу на борту знаходилося вісім членів екіпажу, вони встигли евакуюватися. В результаті обстрілу ніхто не постраждав. Дипломати займаються поверненням екіпажу в Україну.

За оцінкою компанії, вартість знищеного Іл становить щонайменше $ 2,5 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії стався новий НП з літаком-вбивцею Путіна. Командир справив екстрену посадку через сигналу про розгерметизацію.

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Місце
Лівія
Теги
літак Авіакатастрофа
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Если это горит самолёт с гуманитарным грузом то что за взрывы слышны всё время? Что за взрывоопасный "гуманитарный груз" доставляют в Ливию украинские самолёты?
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Шароварники опять обдрыстались.
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Это что ж получается - уже 4-й ИЛ-76 за неделю?! А сколько их еще у Украины осталось? Такими темпами к осени закончатся))) Кстати: учитывая, что предыдущие 3 уничтоженых в Ливии украинских Ил-76 перевозили оружие в эту горячую точку, то похоже и в 4-м не гуманитарный груз был...
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