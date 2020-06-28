У липні Україну накриють сильні зливи: синоптик спрогнозував погоду на місяць

У липні Україну накриють сильні зливи, а температура повітря підніметься до +31 градусів.

Прохолоду українці відчують лише в кінці місяця, розповів в коментарі OBOZREVATEL народний синоптик Леонід Горбань.

За його прогнозами, сильні зливи очікуються з 1 по 2 липня, а потім дощі пройдуть 5 числа. Температура повітря буде в межах 25-27 градусів тепла вдень, і до +18 вночі. Далі суха погода протримається до 11 липня, на це число синоптик прогнозує невеликий дощ, а після істотне підвищення температури до +31 градусів.

Суха і спекотна погода в Україні буде стояти до 21 липня, і з початку третьої декади місяця температура трохи знизиться – до +25...+27 вдень.

В кінці липня в Україну знову повернуться дощі, які накриють більшу частину країни. Завдяки їм температура повітря знизиться до 24-26 градусів тепла. Але в південних областях залишиться досить жарко – до +29. За розрахунками синоптика, в окремих областях за липень в середньому випаде до 50 мм опадів.

Відносно прохолодна погода, за прогнозами Горбаня, затримається і на початку серпня.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували, що зима в Україні буде ставати коротше, а літо – довше. Виросте і кількість екстремальних погодних явищ.