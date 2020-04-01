У Кропивницькому з пологового виписали чотирьох дівчаток-близнючок

У Кропивницькому 1 квітня виписали з пологового будинку четвірню дівчаток-близнючок, які народилися 4 березня.

Про це повідомляє "ТСН". Малюки є повністю ідентичними близнюками. Вони народилися за допомогою кесарського розтину. За словами батьків, спочатку під час УЗД лікарі побачили трійню, а згодом знайшли і четверту сестричку.

"Перша у нас Вікторія, друга – Єлизавета, третя – Мілослава і четверта – Діана. Все добре, всі дітки здорові і я теж. Бігаю з ними, стрибаю на радощах. Так що все у нас добре", – розповіла мама діток.

На 32-му тижні вагітності породіллі провели кесарів розтин. Дівчатка народились майже однаковими: вагою близько двох кілограмів і довжиною 42-43 сантиметри.

Три тижні вони набиралися сил у лікарні і лише нині медики дозволили забрати немовлят додому.

"Уже зрозуміли, що батьки, але ще не зрозуміли як так сталось, що чотири дитини", – пожартував батько дівчаток.

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