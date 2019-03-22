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"У Криваву Хунту, щоб нагодували": в мережі показали забіг "русского міра" в "ЛНР". Відео

5.4тЧитати матеріал російською

Жителі Донбасу буквально штурмом беруть блокпост "Станиця Луганська", щоб прорватися на початок черги на підконтрольну Україні територію.

Підтверджуючі кадри опублікував на своїй сторінці в Twitter блогер Necro Mancer. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"А так виглядає забіг під час ранкового відкриття на КПВВ Станиця Луганська (коли точно знято, сказати складно, в перших рядах біжать "візочники")", – написав він.

При цьому деякі користувачі відзначили, що відео було знято раніше і зараз ситуація на Донбасі дещо відрізняється.

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"У Криваву Хунту, щоб нагодували": в мережі показали забіг "русского міра" в "ЛНР". Відео

Скріншот з відео

"У Криваву Хунту, щоб нагодували": в мережі показали забіг "русского міра" в "ЛНР". Відео

Скріншот з відео

"Показово, як берлінська стіна", "Не сміємося, а робимо висновки: тому, хто не включав голову, доведеться включати ноги", "Ось воно щастя "русского міра", "Зона якась або концтабір", "Біжать годувати хунту", "В "Криваву Хунту", щоб нагодували", "Голод не тітка, і все байдуже, що Батьківщину проср*ли за шматок обіцяного щастя", "На диво-референдум теж так бігли", – написали в коментарях.

"У Криваву Хунту, щоб нагодували": в мережі показали забіг "русского міра" в "ЛНР". Відео
"У Криваву Хунту, щоб нагодували": в мережі показали забіг "русского міра" в "ЛНР". Відео
"У Криваву Хунту, щоб нагодували": в мережі показали забіг "русского міра" в "ЛНР". Відео
"У Криваву Хунту, щоб нагодували": в мережі показали забіг "русского міра" в "ЛНР". Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як жителі Донбасу шикуються в черги на блокпосту в Україну.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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Стёпа Дядя
Стёпа Дядя
Одна молодеж! Это те пид@ры которые на рехферендуме с флагами пед@рашки стояли! Какого их вообще пускают, пускай окопы роют
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
антифашисты бегут к фашистам что бы их распяли в трусиках﻿, кто первый добегает-тому канхфету "рошен" у ротик! СЛАВА РОИСЕ! ПУТЕН ПАМАГИ, ВИДИ ВАИСКА! Что не смеетесь дамбасяне? Не смешно? Не поняли? ЭТО расея!
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
зато без биндер! теперя заживуть!
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