"У Криваву Хунту, щоб нагодували": в мережі показали забіг "русского міра" в "ЛНР". Відео

Жителі Донбасу буквально штурмом беруть блокпост "Станиця Луганська", щоб прорватися на початок черги на підконтрольну Україні територію.
Підтверджуючі кадри опублікував на своїй сторінці в Twitter блогер Necro Mancer. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"А так виглядає забіг під час ранкового відкриття на КПВВ Станиця Луганська (коли точно знято, сказати складно, в перших рядах біжать "візочники")", – написав він.
При цьому деякі користувачі відзначили, що відео було знято раніше і зараз ситуація на Донбасі дещо відрізняється.
Скріншот з відео
Скріншот з відео
"Показово, як берлінська стіна", "Не сміємося, а робимо висновки: тому, хто не включав голову, доведеться включати ноги", "Ось воно щастя "русского міра", "Зона якась або концтабір", "Біжать годувати хунту", "В "Криваву Хунту", щоб нагодували", "Голод не тітка, і все байдуже, що Батьківщину проср*ли за шматок обіцяного щастя", "На диво-референдум теж так бігли", – написали в коментарях.
А так виглядає забіг під час ранкового відкриття на КПВВ # СтаніцаЛуганская (коли точно знято, сказати складно, в перших рядах біжать "тележечнікі") https://t.co/9zhLyMbGao # блокпост pic.twitter.com/016kFsAetE- Necro Mancer (@ 666_mancer) 21 березня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як жителі Донбасу шикуються в черги на блокпосту в Україну.
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