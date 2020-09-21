Окупанти почнуть відбирати в українців землі в Криму: кого зачепить і як не продати за безцінь

Тисячі громадян України можуть втратити свої земельні ділянки в окупованому Криму. Російська влада оголосила їх прикордонними і заборонила володіти іноземцям. Так, усі кримчани, які відмовилися отримувати паспорти РФ, можуть втратити свої ділянки, так само як і громадяни України, які проживають на материковій частині.

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Землю хочуть відібрати

Президент РФ Володимир Путін видав указ, згідно з яким практично весь окупований півострів оголошений прикордонною землею. Виняток становлять лише три райони в степовій частині Криму, вони не мають виходу до моря. За російським законодавством, іноземці не мають права володіти такою землею. Отже, близько 20 тисяч жителів півострова з 21 березня 2021 року будуть позбавлені права перебувати на власних ділянках.

"Я сам народився і виріс у Криму, зараз живу в Києві, звичайно, у мене український паспорт. Тут, у Криму, живуть мої батьки. Після того, як їх не стане, мені в спадок перейде половина будинку з ділянкою землі. Однак я зараз з подивом з'ясував, що я просто не зможу його оформити. я перед вибором – або терміново зараз все продати, або залишитися ні з чим", – розповідає OBOZREVATEL киянин Василь Черненко.

Ще один колишній кримчанин Олексій всерйоз думає взяти російське громадянство. "Мені від бабусі повинна дістатися ділянка під Ялтою. Я розраховував здавати в оренду або самому влітку тут жити. Але сусіди вже натякнули, що вони із задоволенням за безцінь куплять мою землю, тому що я тепер для них іноземець. Адвокат радить брати російське громадянство, щоб зберегти ділянку", – говорить OBOZREVATEL Олексій.

Щодо цін на нерухомість, то на півострові за останні шість років вони зросли як мінімум у два рази. "Насправді, коли перед власником стоятимуть питання якомога швидше позбутися ділянки з будинком, то ціни будуть падати. Усі зараз чекають березня 2021 року, коли можна буде скупити землю біля моря", – пояснює OBOZREVATEL кримський рієлтор Анатолій.

Якщо не продаси сам – змусять

Адвокат української Гельсінської спілки з прав людини Максим Тимочко пояснює, що нові правила окупаційної влади півострова стосуються тільки власників землі. Якщо в українця там квартира, то проблем у нього не буде.

"Стосується цей указ Путіна громадян України, які володіють землею на півострові, або збираються вступити у спадок. Згідно з указом, іноземці повинні протягом року реалізувати свою землю. Наприклад, житель Вінниці, у якого на півострові вмирають бабуся з дідусем, приїжджає до Криму, щоб оформити спадщину. він подає документи і йому видають свідоцтво. Однак попереджають, що протягом року він повинен позбутися її. Інакше в нього ділянку вилучать, продадуть на аукціоні, звичайно, не за ринковою ціною", – говорить OBOZREVATEL Тимочко.

Тобто оформити спадщину на землю громадяни України після березня 2021 року ще зможуть. Також адвокат зазначає, що вступ до права спадщини може затягнутися на кілька місяців. Це дає можливість виграти час. І тільки після того, як спадщину буде оформлено, дані про цю ділянку з'являться в реєстрі, де буде видно, що земля належить іноземцю. Тоді вже може запрацювати бюрократична машина, і до українця звернуться з пропозицією позбутися землі.

Поки окупаційна влада лише готується до того, що буде виживати громадян України з Криму. "Експропріація землі навряд чи почнеться з 21 березня 2021 року, щойно указ набере чинності. Окупанти проводитимуть інвентаризацію землі, з'ясовуватимуть, де чиї ділянки. Це складний процес", – говорить Тимочко.

Після цього так звані влади Криму можуть через підконтрольні суди фактично забрати землю у громадян України, продати за безцінь через аукціон.

Юристи не радять йти на повідку в окупантів, а оформляти все за українськими законами. Так, надалі можна буде всі рішення щодо вашої земельної ділянки оскаржити в судах. Однак не всі до цього готові.