У Криму раптово сталося масштабне відключення світла

Кілька населених пунктів в анексованому Росією Криму залишилися без світла через погіршення погодних умов.

Про це повідомили в "Крименерго". Електроенергії не стало ще 28 грудня і за станом на ранок 29 грудня залишалися знеструмленими Набережне і частково Завітне в Ленінському районі Криму.

Вночі не було світла в більш ніж 10 населених пунктах Білогірського району, частково в двох селах Сакського району. До ранку знеструмленою залишалася частина Сімферополя.

Відключення світла Крим. Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Росія може витратити 1,5 млрд руб., щоб забезпечити енергією анексірованний Крим за допомогою мобільних гідротеплоелектростанціямі (МГТЕС) через зрив термінів запуску Таврійської і Балаклавської ТЕС.