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У Криму раптово сталося масштабне відключення світла

2.2тЧитати матеріал російською

Кілька населених пунктів в анексованому Росією Криму залишилися без світла через погіршення погодних умов.

Про це повідомили в "Крименерго". Електроенергії не стало ще 28 грудня і за станом на ранок 29 грудня залишалися знеструмленими Набережне і частково Завітне в Ленінському районі Криму.

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Вночі не було світла в більш ніж 10 населених пунктах Білогірського району, частково в двох селах Сакського району. До ранку знеструмленою залишалася частина Сімферополя.

Відключення світла

Відключення світла

Крим. Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Росія може витратити 1,5 млрд руб., щоб забезпечити енергією анексірованний Крим за допомогою мобільних гідротеплоелектростанціямі (МГТЕС) через зрив термінів запуску Таврійської і Балаклавської ТЕС.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Семенов Александр
Семенов Александр
Вчера вышла на полную мощность новая Симферопольская ТЭС , на днях на полную мощность выйдет и Севастопольская ТЭС, что ,с учетом имеющихся мощностей, и мощности энергомоста, позволит Крыму на долгие десятилетия забыть о дефиците Электроэнергии .И даст огромный толчек в развитии региона, так же со вчерашнего вечера, открыта часть первой очереди трассы "Таврида",на Участке Корчь-Белогорск, С 31 декабря будет открыт участок от Белогорска до Симферополя,
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
минин евген, Ты сам то понял чего ляпнул. Энергомост работает. Три энерегоблока двух новых ТЭС работают а это 700 мвт плюс Сакская ТЭС 120Ммвт + 500 мвт других энергогенерирующих электроустанов и ТЭС и плюс 800 мвт Энергомоста.
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минин евген
минин евген
вывсёврёти! кацапьё супер-пупер энергохвост построили же!
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