У Криму помітили потужний смерч: відео стихії
У Криму помітили потужний смерч
На окупованому Росією півострові Крим зафіксували смерч. Він виник у полі, коли на ньому паслися корови.
Очевидці спостерігали за страхітливим природним явищем в суботу, 20 червня, передає Telegram-канал "Baza" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
В описі до відео зазначено, що він виник в Роздольненському районі на півночі окупованого півострова.
На кадрах видно, як вихор піднімається від землі і переміщається в грозову хмару. Цікаво, що стадо корів, яке також потрапило в об'єктив камери, не звертає уваги на бурю, що насувається .
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Як писав OBOZREVATEL:
За останні три місяці в різних регіонах України було зафіксовано п'ять смерчів – в Дніпропетровській, Донецькій і Миколаївській областях.
4 червня величезний смерч пронісся над Херсонською областю.
13 червня в Макіївці (Донецька область) також помітили екстремальне погодне явище.