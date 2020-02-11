В анексованому Криму в селі Роздольне померла колишня зв'язкова УПА Теодозія Кобилянська, яка пережила тортури та табори радянського режиму.

96-річна жінка померла 9 лютого у своєму будинку, 11 лютого її поховали на центральному кладовищі в Роздольному, повідомляє "Крим.Реалії".

Теодозія Кобилянська народилася в селі Микулинці Тернопільської області. Після школи вступила в Організацію українських націоналістів.

У 1943 році, коли була створена Українська повстанська армія, працювала старшим економістом на пошті. Хотіла більше допомагати Україні, тому стала зв'язковою УПА (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Теодозія Кобилянська Крим.Реалії

"Коли почався рух цей, я взяла активну участь. І в ліс ходила до хлопців, зустрічалися там, що потрібно було – завжди їм щось пекли, носили туди їду", – говорила жінка.

У червні 1946 року, коли вона забирала записки від повстанців, її вистежили і заарештували. Жінку кинули в підвал до тіл убитих.

"От бандерівців як убили – кинули і мене туди живу. Так із трупами і спала. Били по-чорному, їсти не давали. "Ти – бандерівська б...дь!" І все. Ну ворожість якась така, знаєте, людська ворожість. Це такі люди малоосвічені, вони не розуміли багато чого, не розуміли в політиці нічого. Я ж була політикинею, я розбиралася в людях, а це простий люд, вони не розуміли, що людина думає, чим живе", – згадувала Кобилянська.

Фотографія сім'ї Кобилянської в її будинку Крим.Реалії

Документи у справі Теодозії Гавришків (дівоче прізвище) зберігаються в архівах СБУ Тернопільській області. У них зазначено: Гавришків – член ОУН, працювала під псевдонімом "Струсь".

Її засудили до 10 років таборів за двома статтями: зрада батьківщині й участь у контрреволюційній організації.

Справа Теодозії Кобилянської (Гавришків) Крим.Реалії

Після суду Кобилянську спочатку відправили на лісоповал – у табір біля Красноярська, так званий "Краслага", потім перевели в Казахстан у "Степлаг".

Пізніше вирок переглянули. Загалом вона провела дев'ять років у таборах і ще рік у вільному поселенні в Караганді. Потім переїхала в село Роздольне в Криму.

"Весь час чекаю, що, не дай боже, хтось за мною прийде", – говорила Кобилянська журналістам.

Теодозія Кобилянська Крим.Реалії

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