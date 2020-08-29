У Криклія запропонували змусити водіїв ще раз здавати на 'права' та проходити курси

Водіїв в Україні можуть змусити ще раз здавати на "права".

Міністерство інфраструктури України запропонувало внести зміни в порядок підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів.

Так, на офіційному сайті відомства оприлюднили відповідний проєкт наказу. Згідно з ним, у міністерстві хочуть установити, щоб сертифікати професійної компетентності водіїв були чинними не довше, ніж протягом п’яти років з дати їхнього видання.

Крім того, планується, що водії транспортних засобів, які до набрання чинності наказу отримали посвідчення водія категорій С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E, проходитимуть періодичні підготовчі курси. Їх тривалість залежно від програми підготовки, становить від 35 до 280 навчальних годин

Так, у разі затвердження цього наказу водії періодично проходитимуть спеціальні курси і здаватимуть письмовий тест, аби отримати картки, свідоцтва професійної компетентності водія, які діятимуть п’ять років. Без цього документа перевізники не зможуть випускати транспорт на рейс.

"Підтвердження професійної компетентності водіїв здійснюється шляхом складання тесту після проходження підготовчих курсів у Навчальному центрі", – йдеться у проекті.

"Необхідні знання, уміння та навички водії набувають за допомогою теоретичних і практичних занять за очною, дистанційною, або у поєднанні таких форм здобуття освіти. Підготовка водіїв за початковою програмою може проводитись за дуальною формою здобуття освіти", – написано у проекті постанови.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що відомство розробило законопроєкт, який буде спрямовано на легалізацію ринку таксі в країні. За словами міністра, проєкт закону враховує всі недоліки законодавства, через які ринок пасажирських перевезень не має належного контролю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Криклій заявив, що найближчим часом в Україні з'явиться інформаційно-транспортна система, яка об'єднає всі можливі реєстри, що існують у сфері транспорту.

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