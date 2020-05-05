У Кременчуці планують запустити транспорт попри карантин

У Кременчуці (Полтавська область) з 12 травня планують запустити громадський транспорт без спецперепусток попри карантин.

Про це під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у Кременчуці повідомив міський голова Віталій Малецький, передає "Кременчуцька газета". За його словами, цього нібито вимагає економіка міста. Так, насамперед користуватися транспортом матимуть право медпрацівники.

"Плануємо перевозити людей, бо економіка запрацювати має вже… Транспорт перевозитиме за кількістю сидячих місць, з чергами на зупинках. Позачергово – лише медики. Їх возитимуть без черги та безкоштовно. Всі інші – платитимуть. Пільгових перевезень не буде. З підприємцями, можливо, поновимо компенсацію щодо медиків", – заявив мер.

Водночас начальник управління транспорту Руслан Івашина запевнив, що остаточне рішення залежатиме від рішення Кабінету міністрів.

"Якщо наша пропозиція не суперечитиме рішенню Кабміну, то так і зробимо", – сказав Івашина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин до 22 травня, але з 11 травня дещо послаблять. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував план виходу України з карантину, який складається з п'яти етапів.

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